Спасатели уже обеззаразили 300 км дорог на Херсонщине

Спасатели обработали 300 км дорог и 2,5 га на пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» для минимизации последствий влияния выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также 11 сентября химико-радиометрической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования проведена химическая разведка в села Ставки и пгт Каланчак, по результатам экспресс анализа превышения уровня опасных веществ не обнаружено.

Кроме того, спасатели провели дегазацию территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий, участков автодорог в населенных пунктах Приволье, Бабенковка-2 и пгт Каланчак (обработаны автодороги протяженностью 61 км).

12 сентября проведена дегазация территории в г. Каланчак (обработано 5 км).