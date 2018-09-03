В Харьковской области электричка столкнулась с грузовыми вагонами, есть пострадавшие

В Харьковской области сегодня ночью, 12 сентября 2018 года, электричка столкнулась с грузовыми вагонами, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, происшествие случилось около часа ночи возле села Степное на железнодорожном перегоне Зачепиловка-Красноград, где столкнулись электричка Днепр-Красноград и грузовые вагоны. В результате аварии пострадали три пассажира электрички и один работник железной дороги.

"В результате происшествия четыре вагона из девяти сошли с колеи и перевернулись. Двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда с ушибами туловища и ссадинами, а также 42-летний работник железной дороги с переломом конечности обратились за медицинской помощью в местную больницу. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент аварии в поезде находились 19 человек, из них 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.

В настоящее время движение транспорта на указанном участке перекрыто, по указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного Кодекса Украины.