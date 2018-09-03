Представитель ОБСЕ посетил шесть украинских заложников в Донецке

Представитель ОБСЕ посетил шесть украинских заложников в ДонецкеВчера, 13:53
Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетил шестерых украинских заложников в оккупированном Донецке.
Об этом он сообщил на брифинге после посещения следственного изолятора в Донецке, передает Громадське.
«Сегодня вместе с моим коллегой из Минска Матиасом Босхардом я имел возможность поговорить с шестью заложниками», - сказал Фриш.
«Некоторых из них я уже видел раньше, с другими я никогда не встречался. Мы имели очень открытый разговор и обмен мнениями со всеми шестью лицами», - добавил он.
Он добавил, что общался с заложниками один, при отсутствии третьих лиц.
Также он сообщил, что намерен посетить других заложников в других местах содержания.
Фриш утверждает, что условия содержания украинских заложников в следственном изоляторе, который он посетил, отвечают «должному уровню».