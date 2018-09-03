Представитель ОБСЕ посетил шесть украинских заложников в Донецке

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетил шестерых украинских заложников в оккупированном Донецке.

Об этом он сообщил на брифинге после посещения следственного изолятора в Донецке, передает Громадське.

«Сегодня вместе с моим коллегой из Минска Матиасом Босхардом я имел возможность поговорить с шестью заложниками», - сказал Фриш.

«Некоторых из них я уже видел раньше, с другими я никогда не встречался. Мы имели очень открытый разговор и обмен мнениями со всеми шестью лицами», - добавил он.

Он добавил, что общался с заложниками один, при отсутствии третьих лиц.

Также он сообщил, что намерен посетить других заложников в других местах содержания.

Фриш утверждает, что условия содержания украинских заложников в следственном изоляторе, который он посетил, отвечают «должному уровню».