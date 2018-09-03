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В Бердянске у отдыхающего заподозрили холеру

Вчера, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

В Бердянске Запорожской области зафиксирован случай заболевания холерой.

Об этом сообщается на сайте Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Отмечается. что в больницу обратился житель Днепропетровской области с острым гастроэнтероколитом. Он пробыл в медучреждении сутки, после чего отказался от лечения и уехал домой.

"По месту его отдыха в Бердянске были обследованы шесть человек, которые были в контакте с больным, исследованы 10 смывов, две пробы питьевой воды, а также одна проба сточных вод... Также была исследована проба креветок, отобранных у частного лица на пляже №3, где отдыхал больной, 4 пробы морской воды, 1 проба сточных вод городских очистных сооружений до очистки и 1 проба сточных вод инфекционного стационара до обработки. Однако результаты всех проб отрицательные, холерные вибрионы не выявлены", - говорится в сообщении.

Данные переданы по месту постоянного жительства больного в Новомосковск Днепропетровской области.

Бердянский горсовет утвердил план действий по локализации и ликвидации очага холеры.


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