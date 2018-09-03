Виктор Чернат – на кривых в объезд Закона: как украсть Седьмой километр

СМИ уже неоднократно и всесторонне освещали многократные бесплодные попытки одесского рейдера Виктора Черната-Добрянского незаконно отжать крупнейший промтоварный рынок Европы-«7 й километр».

Когда эта навязчивая идея посетила молодое «дарование отечественного предпринимательства» нам доподлинно не известно. Осведомленные одесситы поговаривают, что не сам Виктор Чернат это придумал – его надоумили, однако-факт, последние 4 года, вместо развития бизнеса младо-рейдер все силы бросил на воплощение своей мании завладеть Седьмым километром – любой ценой.

Как свидетельствует ход событий, господин Чернат-Добрянский пошел самым подлым путём наименьшего сопротивления – обобрал собственную семью. Итак, по версии следствия, в мае 2014 года Добрянский, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, организовал подделку подписей своей матери Ирины Чернат в договоре об уступке доли в уставном капитале ООО «Виктор Д» путем ее купли-продажи и протоколе общего собрания участников, на основании которых проведена регистрация смены участников ООО «Виктор Д», в результате чего Добрянский завладел 100% уставного капитала. В июне 2014 года «Виктор Д» переписали на Леонида Ипатенко и Романа Максименко, а затем снова оформили на Добрянского, в этом следователи усматривают признаки отмывания и легализации имущества. В мае 2018 года судебно-почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписей на документах.

С казенно-судейского, Виктор Чернат – Добрянский попросту обокрал бабушку, тётю, малолетних племянниц, словом, всю семью. Дело в том, что его покойный дед Виктор Леонтьевич Добрянский был основателем рынка «7-й километр». В завещании он распределил акции своей фирмы «Виктор-Д» между женой и дочерью – то есть, бабушкой и мамой нашего ушлого героя-дельца. Самого Добрянского-младшего дед ни копейкой из наследства не порадовал. По слухам, потому что тот – бездарный бизнесмен и безнравственный человек. За этот позор внучек лихо отомстил всей семье – в один из дней вдова Валентина Алексеевна Добрянская узнала, что они уже не являются учредителями фирмы «Виктор-Д», а полновластным хозяином стал Добрянский-младший. «Так получилось, что акции сразу ко мне не попали. Виктор Леонтьевич болел. В тот период я была не в состоянии заниматься рынком. Да и вообще ничем, кроме здоровья мужа. Это было самое тяжелое время, когда я сидела возле Виктора Леонтьевича и помогала, чем могла, облегчить последние месяцы его жизни. Я знала, что Виктор Андреевич (мой внук) уговорил мужа передать старшей дочери Ирине Викторовне Чернат долю семейного капитала договором дарения для содержания всей семьи – меня и двоих дочерей. Это было правильным, и я тоже дала свое согласие. Поначалу Ирина добросовестно отдавала мне положенную долю. Но потом внук начал требовать, чтобы она отдала ему мои акции. Ирина, не выдержав этого натиска, предложила мне переоформить мою долю на меня. Сделка была подготовлена, но тут выяснилось, что Виктор уже оформил Компанию на себя. По поддельным документам, как сейчас уже фактически установлено. Более того – собственность ушла из нашей семьи! Сейчас она оформлена на совершенно неизвестных лиц, не имеющих отношения к семье вообще!», сказала она в интервью СМИ.

Вдова Виктора Леонтьевича Добрянского — старшего Валентина Алексеевна, согласно данным «Обозревателя», заявляла, что внук основателя промрынка фактически похитил предприятие у своей семьи.

Рейдер Чернат – Добрянский пробовал любые методы. Он вводил в заблуждение правоохранителей, заявляя что рынок якобы, давал деньги сепаратистам ЛДНР. Чернат организовывал на Седьмом километре выступления ультраправых, стремясь запугать предпринимателей. Чернат обращался то к сомнительным схемам с правоохранителями, то, как говорят, вел переговоры с различными ОПГ, нанимал «липовых профсоюзников», попутно вводя в заблуждение некоторые СМИ. Так, от его информационных манипуляций пострадал главред Цензора Юрий Бутусов.

Но если раньше ситуация была для него более-менее стабильной, то после признательных показаний одного из участников событий и его желания сотрудничать со следствием, перспектива получить реальный тюремный срок стала для Виктора Черната более чем реальной. Согласно данным «Судебного репортёра», ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. И на днях в Суде снова должно состояться рассмотрение его дела. В отчаянной попытке хоть как-то повлиять на позицию судей, с помощью ФПГ Владимира Галантерника, которого многие называют «смотрящим за Одессой», Именно его медиа-империя стоит за беспрецедентной кампанией информационного шума в «Южной пальмире» вокруг в общем-то банального дела о краже.

Эксперты-юристы однозначно трактуют подобные заказные медиа-кампании как средство давления на судебную власть с целью не допустить установление законной справедливости по возвращению собственности обобранной семье основателя рынка Седьмой километр. Похоже, краденное так и не принесло счастья рейдеру Чернат-Добрянскому.

Владимир Краевой, Читай Одессу