Танкисты 25-й бригады стали лучшими среди танковых взводов ВСУ

На полигоне в Гончаровске на Черниговщине, завершился конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск СВ Украины.

На соревнованиях были представлены три типа танков: Т-64, Т-72 и Т-80.

Лучшими танкистами стали представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, серебро получили военнослужащие 17-й отдельной танковой бригады, а третье место занял взвод 24-й отдельной механизированной бригады.

За первое место танкисты получили 102 тысячи гривен премии от Минобороны и недельный отпуск.

Всего 8 команд по 12 военнослужащих в каждой боролись за право представлять Украину на международных соревнованиях НАТО.