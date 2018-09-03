В четверг Украина и ЕС подпишут меморандум о помощи на € 1 миллиард

В четверг, 13 сентября, Украина и Евросоюз подпишут меморандум о взаимопонимании относительно выделения Киеву макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро в форме займов.

От Евросоюза в церемонии подписания примет участие вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности и рынка капитала Валдис Домбровскис, сообщает Укринформ.

По программе визита в Киев 13-14 сентября вице-президент Еврокомиссии также встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Оксаной Макаровою, а также примет участие в одной из панелей ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.