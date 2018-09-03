На границе с РФ задержали группу, которая пыталась блокировать работу пограничников

Группа гражданских лиц в пункте пропуска «Гоптовка», что на Харьковщине, пыталась блокировать работу пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За несколько часов до этого в пункт пропуска на выезд из Украины прибыли 2 автомобиля Volkswagen польской регистрации под управлением граждан Украины. Пройдя все виды контроля, уже на выезде из пункта пропуска, водители автомобилей решили самостоятельно изменить полосу движения и проследовать в обратном направлении, чем нарушили режим в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданам объяснили порядок пересечения границы, однако мужчины начали вести себя агрессивно, не выполняли требования пограничников. Поэтому их задержали в административном порядке для составления процессуальных документов по ст.ст. 202 и 185-10 КУобАП.

После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, которые требовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными, попробовали попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. "При этом во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосьемка с целью дискредитации пограничников и, как предварительно установлено, она планировалась с привлечением бывших сотрудников пограничного отряда", - подчеркивают в ГПСУ.

Об этом факте сообщили представителям полиции. После беседы и разъяснения ситуации часть граждан оставила пункт пропуска, остальных передали представителям полиции.

По этому факту в правоохранительные органы направлено сообщение о совершении правонарушения по ст. 342 УКУ(сопротивление представителю правоохранительного органа).