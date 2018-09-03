На «Крымском титане» заявили, что завод остановлен

Завод по производству диоксида титана – филиал ООО «Титановые инвестиции» в Армянске на севере Крыма, кислотонакопитель которого пересох, что привело к загрязнению воздуха, приостановил работу всех своих восьми печей. Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия Андрей Догадов, сообщает Интерфакс.

«Вчера (в воскресенье, - ред.) остановили последнюю печь», - сказал Догадов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, по мере процесса остановки печей использовавшаяся в производстве вода направляется в отстойник завода. Сейчас подается порядка 44,5 тыс. кубометров в сутки, объем планируется увеличить до 52 тыс. кубометров.

«Завозится известковое молочко и разбавляется фосфором с гипсом, которые не дают возможности дальнейших испарений», - добавил Догадов.