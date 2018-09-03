МОН разъяснило: Родители не должны платить за продленку

Новый порядок создания групп продленного дня в школах не меняет механизм их финансирования: по-прежнему труд воспитателя оплачивает государство, а условия для работы группы обеспечивает основатель заведения.

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство образования и науки в связи с многочисленными обращениями о том, что якобы «МОН изменило порядок финансирования групп продленного дня и теперь за них должны платить родители».

«Это утверждение не соответствует действительности. Действительно, МОН разработало и утвердило новый порядок создания групп продленного дня, предусматривающий более комфортные условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы. Однако порядок финансирования групп не претерпел изменений», - подчеркнули в ведомстве.

«В группе продленного дня с учащимися работает воспитатель согласно ежедневному плану его работы. Должность воспитателя отнесена в Перечень должностей педагогических работников, утвержденную постановлением КМУ от 14.06.2000 № 963. Оплата труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования, в том числе и воспитателей групп продленного дня, осуществляется за счет образовательной субвенции», - поясняется в письме МОН.

То есть, как и для учителей школ, труд воспитателя группы оплачивается по образовательной субвенции, которую предоставляет государство на зарплаты педработников.

В то же время по закону обеспечение условий для обучения является компетенцией местных властей, это характерно для всей системы среднего образования. Поэтому соответственно и финансовое обеспечение работы групп продленного дня осуществляется за средства основателя школы.

«То есть, именно на основателя возложено осуществление организации работы группы продленного дня: наличие необходимой материально-технической базы; обеспечение условий для организации питания и дневного отдыха (сна) учащихся; организации досуга учащихся и т.д.», - говорится в разъяснении.

Порядком создания групп также предусмотрено, что работа группы может финансироваться за другие средства, не запрещенные законом. То есть, родители могут платить определенную сумму за пребывание ребенка в группе продленного дня, однако школы не имеют права от них этого требовать.

«Родители могут, но не обязаны это делать. И их никто не имеет права к этому принуждать. Зато у государства и основателя обязательства есть», - подчеркнул генеральный директор директората дошкольного и школьного образования Андрей Осмоловский.