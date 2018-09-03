» » МОН разъяснило: Родители не должны платить за продленку

МОН разъяснило: Родители не должны платить за продленку

Сегодня, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

Новый порядок создания групп продленного дня в школах не меняет механизм их финансирования: по-прежнему труд воспитателя оплачивает государство, а условия для работы группы обеспечивает основатель заведения.

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство образования и науки в связи с многочисленными обращениями о том, что якобы «МОН изменило порядок финансирования групп продленного дня и теперь за них должны платить родители».

«Это утверждение не соответствует действительности. Действительно, МОН разработало и утвердило новый порядок создания групп продленного дня, предусматривающий более комфортные условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы. Однако порядок финансирования групп не претерпел изменений», - подчеркнули в ведомстве.

«В группе продленного дня с учащимися работает воспитатель согласно ежедневному плану его работы. Должность воспитателя отнесена в Перечень должностей педагогических работников, утвержденную постановлением КМУ от 14.06.2000 № 963. Оплата труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования, в том числе и воспитателей групп продленного дня, осуществляется за счет образовательной субвенции», - поясняется в письме МОН.

То есть, как и для учителей школ, труд воспитателя группы оплачивается по образовательной субвенции, которую предоставляет государство на зарплаты педработников.

В то же время по закону обеспечение условий для обучения является компетенцией местных властей, это характерно для всей системы среднего образования. Поэтому соответственно и финансовое обеспечение работы групп продленного дня осуществляется за средства основателя школы.

«То есть, именно на основателя возложено осуществление организации работы группы продленного дня: наличие необходимой материально-технической базы; обеспечение условий для организации питания и дневного отдыха (сна) учащихся; организации досуга учащихся и т.д.», - говорится в разъяснении.

Порядком создания групп также предусмотрено, что работа группы может финансироваться за другие средства, не запрещенные законом. То есть, родители могут платить определенную сумму за пребывание ребенка в группе продленного дня, однако школы не имеют права от них этого требовать.

«Родители могут, но не обязаны это делать. И их никто не имеет права к этому принуждать. Зато у государства и основателя обязательства есть», - подчеркнул генеральный директор директората дошкольного и школьного образования Андрей Осмоловский.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:32

На Донбассе за день зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

Сегодня, 17:46

В Луганске получивших "гуманитарку" от нардепа Шахова записали в сепаратисты

Сегодня, 16:53

В Кабмине анонсировали рост минимальной зарплаты с 2019 года

Сегодня, 16:00

На Луганщине решили перенести пункт пропуска «Меловое»

Сегодня, 15:59

Окружение Захарченко массово бежит в Москву

Сегодня, 15:12

Боевики обстреляли Крымское из тяжелой артиллерии

Сегодня, 14:26

В Северодонецке медиков, работающих на линии разграничения, обучали навыкам базовой реанимации и неотложной помощи

Сегодня, 13:10

В ЛНР и ДНР назначили «выборы» на 11 ноября

Сегодня, 12:46

На Луганщине состоялись полицейские соревнования по служебному двоеборью

Сегодня, 11:54

Россия разворачивает огромное количество тяжелой техники и артиллерии в Луганске и Донецке

Сегодня, 11:21

На Луганщине приостановлено действие 23 лицензий на право торговли алкоголем и табаком за продажу алкоголя несовершеннолетним

Сегодня, 10:46

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 32 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:31

МОН разъяснило: Родители не должны платить за продленку

Сегодня, 17:54

Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве

Сегодня, 16:50

СМИ: Из Лукьяновского СИЗО сбежал убийца

Сегодня, 15:59

В центре Черновцов произошла стрельба, есть раненые

Сегодня, 15:14

В Ивано-Франковской области подорвали ресторан

Сегодня, 14:22

В одесском гараже нашли арсенал ракет «земля-воздух»

Сегодня, 13:11

В Крыму разрослась ядовитая амброзия

Сегодня, 12:50

Льюис пообещал Кличко приехать в Киев

Сегодня, 12:10

Ryanair запустит новые рейсы между Украиной и Польшей

Сегодня, 11:58

Часть ОРДО осталась без света

Сегодня, 10:44

На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" пограничники помогают желающим выехать из Крыма

Сегодня, 10:21

На юге Херсонской области объявили эвакуацию в связи с загрязнением в Крыму

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 