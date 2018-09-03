Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве

Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря ссылаясь на официальное сообщение от генерального секретаря святого и священного синода сообщил в Facebook.

"В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил как своих экзархов в Киеве Его Преосвященство Архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и Его Преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате", - сообщил он