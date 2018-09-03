СМИ: Из Лукьяновского СИЗО сбежал убийца

В Киеве из Лукьяновского СИЗО сбежал осужденный за убийство мужчина.

Об этом сообщает Espreso.tv.

«Из места лишения свободы сбежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1.», - говорится в сообщении.

Как отмечается, его обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки. Вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

«Больше суток в Киевском СИЗО не могут найти заключенного Пушкина (очень вероятно что это побег)», - написал он.