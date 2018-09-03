В центре Черновцов произошла стрельба, есть раненые

В ночь на пятницу, 7 сентября, на одной из центральных улиц Черновцов произошла стрельба. В итоге двое мужчин с огнестрельными ранениями потребовали медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

"Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о драке со стрельбой по улице Украинской в Черновцах. В результате инцидента с непроникающими огнестрельными ранениями за помощью к медикам обратились двое 28-летних мужчин", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя группами лиц возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников столкновения - 41-летний черновчанин - применил устройство для отстрела резиновых пуль.

С места происшествия работники полиции изъяли пистолет и направили его на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По факту инцидента следователи открыли уголовные производства по статьям 129 (Угроза убийством) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.