В Ивано-Франковской области подорвали ресторан

В Ивано-Франковской области полиция задержала пятерых причастных к подрыву ресторана в городе Косов этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что сегодня около 02:00 в районном центре Косов группа лиц, применяя взрывчатое вещество, подорвала один из ресторанов. В результате инцидента было повреждено помещение зала.

Сообщается, что сотрудники полиции задержали пять человек в возрасте от 23 до 60 лет, причастных к преступлению. Двое из них жители Косовского района, трое - Закарпатской области.

Им готовят объявить подозрение в рамках начатого уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.