В Крыму разрослась ядовитая амброзия

В Крыму вдоль трассы «Таврида» разрослись заросли опасного для здоровья людей растения – амброзии, сообщает Крым.Реалии.

«Начиная от Симферополя и вдоль трассы «Таврида» до самого Белогорска можно наблюдать густые заросли опасного карантинного растения – амброзии. Она уже начинает зацветать и последствия этого могут быть самые печальные. Очень жаль, что крымские власти не обращают на это внимания», – рассказал крымский бизнесмен Олег Зубков.

По его предположению, такое обилие амброзии у трассы «Таврида» может быть связано с наличием семян этого опасного сорняка в земле, привезенной для строительства дороги.

«Амброзия охватывает в основном насыпи завезенной для строительства трассы земли», – рассказал он.

В нескольких населенных пунктах Симферопольского района ввели карантин из-за распространения амброзии.

В конце июля в селах Водное и Демьяновка Симферопольского района также ввели карантин из-за амброзии.

Амброзия – сорное растение, ее пыльца вызывает аллергические реакции. Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространен на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России.