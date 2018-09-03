Ryanair запустит новые рейсы между Украиной и Польшей

Ирландский лоукостер Ryanair намерен в 2019 году существенно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из 6 польских аэропортов 17 новых рейсов, 8 из которых – в Киев и Львов.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на сообщение перевозчика.

В частности, из Варшавы планируется 4 новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща - 2 (Глазго и Киев); из Кракова - 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани - 3 (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава - 1 (Киев).