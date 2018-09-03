Часть ОРДО осталась без света

Восемь населенных пунктов остались без электроснабжения на оккупированной части Донецкой области вечером 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам территории региона.

В 20.30 в Шахтерском районе в поселке Сердитое из-за аварийного отключения электроэнергии без электроснабжения осталось 339 абонентов частного сектора.

В 21.20 в Амвросиевском районе обесточено 7 населенных пунктов: с. Алексеевское, с. Семеновское, с. Новопетровское, с. Камышеваха, с. Новоукраинское, с. Кринички, с. Житеньки, всего без электроснабжения осталось 420 абонентов частного сектора.

По сообщению Укргидрометцентра, 6-7 сентября в Донецкой области наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.