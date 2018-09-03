Футбольная сборная Украины начала с победы выступления в Лиге Наций УЕФА

Национальная сборная Украины по футболу поздно вечером 6 сентября выиграла со счетом 2:1 первый матч Лиги Наций УЕФА 2018-20 у сборной Чехии на ее поле.

С началом игры ситуация разворачивалась не в пользу нашей сборной - уже на 4-й минуте чехи провели стремительную атаку и Шик забил гол.

Провести ответный мяч украинцы смогли только под занавес первого тайма - Марлос отдал точный пас Коноплянке, а тот так же точно пробил по воротам хозяев поля.

Во втором тайме сборная Украины плотно завладела инициативой, создала много опасных моментов, но не смогла быть точной в завершении. Все шло к ничьей, но помогли сами чехи: уже на 93-й минуте, отбивая нашу очередную атаку в штрафной площадке, хозяева поля ошиблись, сбросив мяч на ногу Зинченко. Тот в упор пробил по воротам - 2:1.

Следующий матч в группе В1 наша сборная проведет на своем поле 9 сентября против сборной Словакии.

Напомним, что Лига наций - новый турнир под эгидой УЕФА. В нем выступают все 55 сборных Европы. Будет проводиться раз в два года.