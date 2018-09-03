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Минфин: Владельцев «евроблях» не устроили новые ставки растаможки авто

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

Принятый Верховной Радой в первом чтении вариант законопроекта о снижении стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах не в полной мере удовлетворяет владельцев «евроблях».

Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов в интервью «Экономической правде».

«В целом Кабмин и Минфин поддержали этот законопроект, но к нему есть определенные замечания. Их нужно учесть при его принятии во втором чтении. Принятие в первом чтении ее (Нины Южаниной. – Ред.) законопроекта, в некоторой степени, сняло напряжение. Теперь нам есть куда двигаться», - сказал он.

Верланов уточнил, какие вопросы требуют доработки.

«Во-первых, для нас принципиально решить вопросы охраны окружающей среды, какой стандарт мы берем - Евро-3, Евро-4 или Евро-5. Евро-5 не подходит. Фактически - это семилетние автомобили. Мы должны откатиться к определенному стандарту, как минимум, Евро-4. Но дискуссия идет и о Евро-3», - рассказал заместитель министра финансов.

«Во-вторых, ставка. Мы должны выйти на определенный компромиссный вариант с комитетом и уже сложившейся инициативной группой «Евросила». Нужно найти такое решение, чтобы эти автомобили были все же растаможены и введены в легальный оборот», - заявил заместитель Маркаровой.

Чиновник анонсировал продолжение переговоров между заинтересованными сторонами.

«По моей информации, предложенный Ниной Южаниной и принятый в первом чтении вариант сейчас уже не в полной мере удовлетворяет активистов. Для того, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению, нам нужен еще один или несколько раундов переговоров, по результатам которых мы примем решение», - сообщил представитель министерства финансов.

«На сегодня мы видим, что около 420 тыс «евроблях» передвигается по Украине или в таможенном режиме транзита или временного ввоза. Из них около 125 тыс находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока. Вот эти автомобили - под вопросом. Их владельцы ждут закона, чтобы просто посчитать на калькуляторе, выгодно или нет растамаживать в Украине», - заявил Верланов.


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