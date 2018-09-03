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Херсонская область готова принять детей, пострадавших от выбросов в Армянске

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Херсонской области готовы принять детей из оккупированного Россией Крыма, которые пострадали от химических выбросов, произошедших в районе Армянска.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передает "Крым.Реалии".

"В целом, мы готовы сегодня принимать детей из Крыма, которые страдают от этих выбросов. И готовы оказывать им медицинскую и реабилитационную помощь", - отметил Гордеев.

Глава Херсонской ОГА не исключает также эвакуации детей из приближенных к Крыму районов Херсонской области.

"Если придется эвакуировать наших детей, то для этого мощности есть. Мы уже написали соответствующие письма в Геническ, чтобы там забронировать детские лагеря и еще их не закрывать после сезона. Так же будем еще работать со Скадовским и Голопристанским районами", - добавил он.


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