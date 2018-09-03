Рада решила криминализировать незаконное пересечение границы россиянами

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предусматривается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами страны-агрессора, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За принятие проекта закона №7017 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы» проголосовал 241 народный депутат.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс дополнить Уголовный кодекс новой статьей 331 «Незаконное пересечение государственной границы» и предусмотреть уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, что противоречит национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, в виде лишения свободы на срок до 3-х лет;

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Законом также предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения с применением оружия в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет.