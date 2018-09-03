В Одессе протестующие жители Таировской ОТГ вновь перекрыли дорогу

Сегодня жители Таировской ОТГ вновь перекрыли дорогу у жилмассива Радужный. Таким образом они продолжают протестовать против блокирования работы первой сессии новоизбранного совета Таировской ОТГ. Один из участников акции, активист громады, один из кандидатов на пост Таировского поселкового головы Анатолий Мазур, также, анонсировал продолжение акции у стен Одесского Апелляционного Административного Суда.

"5 сентября, в среду, в 13-00 жители Таировской ОТГ собираются у здания Одесского апелляционного административного суда (ул. Софиевская, 19), чтобы привлечь внимание общественности к вопиющей попытке узаконить для депутатов возможность не выполнять свои предвыборные обещания. В этот раз будет рассматриваться дело представителя скандальной компании “Руником Инвест” Дмитрия Кривого, который печально известен среди жителей ОТГ не только как депутат-прогульщик, но и как недобросовестный застройщик", подчеркивает Анатолий Мазур.

"В этом Кривому помогают Одесский административный и апелляционный административный суды. Кроме того, те строительства, которыми сейчас занимается этот застройщик, незаконны и противоречат генплану: на месте, где должен быть долгожданный детский сад и другая социальная инфраструктура, выросли очередные высотки, формируя вместо обещанного уютного жилого микрорайона настоящее каменное гетто. Из-за его же нехождения на сессию совета ОТГ не может запуститься и такая нужная жилому массиву клиника семейной медицины. Это уже третья акция жителей Таировской ОТГ, посвященная блокированию работы совета ОТГ бездействием депутатов",- добавил активист в своём комментарии.