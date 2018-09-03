В Бахмуте собираются бастовать работники горгаза

Официальное заявление об намерении бастовать озвучили вчера в Бахмуте на очередном митинге работников горгаза.

Об этом сообщает bahmut.in.ua.

Заявление прозвучало в адрес заместителя председателя правления ПАО "Донецкоблгаз" Александра Панкова и руководителя Артемовского управления Виталия Бондаря.

До вчерашнего дня руководство предприятия не реагировало на требования сотрудников решить проблемы с задержкой выплаты заработной платы, которая меньше уровня минимальной, переходом на четырехдневную рабочую неделю.

Работники горгаза озвучивали свои требования местному руководителю, обращались за помощью к представителям самоуправления Бахмута, но, не получив ни от кого поддержки, приняли решение о забастовке.

Ранее сообщалось, что митинги начались еще в начале августа.