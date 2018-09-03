Выбросы в оккупированном Армянске продолжаются

"Власти" аннексированного Крыма заявили, что для стабилизации ситуации в Армянске заливать водой кислотохранилище завода "Крымский титан" придется семь месяцев, сообщает крымский сайт "Примечания".

Для этого подойдет только пресная вода, от дефицита которой страдает весь регион. Тем временем выбросы в Армянске продолжаются, жители снимают ядовитые испарения и распространяют ролики в соцсетях.

Жители Армянска жалуются на ядовитую утреннюю росу, которая выпадает каждое утро.

"Есть мнение, что после полной остановки завода и сброса воды в кислотный накопитель ситуация кардинально улучшится. Есть несколько вариантов: первый мы определяем состав воды из Каркинитского залива на содержание хлоридов. Надо понимать, какое взаимодействие будет с этой кислотной средой, чтобы не ухудшить ситуацию. Заливать этот водоем можно только пресной водой", — заявил вчера так называемый " глава крымского Совмина" Сергей Аксенов.

При этом, он уточнил, что на подачу воды к источнику выбросов понадобится пять месяцев, еще около двух займет монтаж труб.

Выброс на заводе "Титан" случился в ночь на 24 августа. После этого на машинах и деревьях, крышах домов и даже внутри помещений образовался маслянистый налет с желтоватым оттенком. Власти аннексированного Крыма заверяли жителей Армянска, что с экологией все в порядке и обещали провести расследование. В то же время власти вынуждены начать эвакуацию детей.