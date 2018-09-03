Продан ушел с поста и. о. главы ГФС

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Продан отметил, что правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС. Он также подчеркнул, что примет участие в нем.

"Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС. Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе", - добавил Продан.

Отметим, как стало известно после заседания Кабмина, правительство приняло отставку Продана.