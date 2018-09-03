В Украину прибыли первые хасиды на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, вчера через украинско-польскую границу (пункт пропуска "Краковец") проследовали более 130 паломников, которые направлялись в Украину несколькими организованными группами для празднования иудейского Нового года. Кроме того, сегодня в аэропортах Киева пограничники начали оформление паломников-хасидов. В частности, сегодня ожидается около 20 рейсов с примерно 3 тыс. хачидов. Наибольшее количество хасидов пограничники ожидают в четверг и пятницу.

"Наибольшее количество групп паломников ожидается в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также в пунктах пропуска на границе с Румынией, Словакией и Польшей", - говорится в сообщении.

Отметим, Рош ха-Шан в 2018 году отмечается 9-11 сентября. На празднование иудейского Нового года в Умани (Черкасская область) ежегодно прибывают тысячи хасидов.