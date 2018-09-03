Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. Письмо, написанное 29 августа, они получили 4 сентября, сообщила правозащитница.

«Дорогие друзья! Пришло письмо от Олега от 29 августа. Очень быстрый ответ, поскольку наше с Николаев письмо он тоже получил 29-го. Работает ФСИН-письмо. И Олег пишет, что в последнее время его «прорвало». Письма доходят быстро, по несколько в день. О здоровье он ничего не пишет, но, как всегда, пишет, что не надо за него волноваться. В общем, все как всегда. Но вот что важно. Он благодарит всех, кто ему помогает, особенно всех, кто делает что-то для тех, за чье освобождение, он, собственно, и борется», - написала Щур в Facebook.