В оккупированном Крыму из-за выброса вредных веществ, эвакуировали всех детей Армянска

Работа завода "Титан" в оккупированном Крыму, на котором произошел выброс вредного вещества, приостановлена на две недели. Об этом сообщил журналистам глава оккупационной власти АРК Сергей Аксенов, - пишет ТАСС.

Решение принято в связи с увеличением концентрации в воздухе вредных веществ.

"Сегодня ночью в связи со снижением температуры ночной и увеличением дневной впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание. Прибыли рабочие группы из всех контрольных федеральных министерств и ведомств, прибыла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова", - отметил коллаборационист.

Аксенов добавил, что детей из Армянска, где произошел выброс вредного вещества, отправят в санатории.

"В предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного - с мамами… отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства", - сказал Аксенов, добавив, что в школах Армянска со вторника объявлены каникулы на две недели.

По его словам, режим ЧС в городе вводиться не будет. "Оснований для введения режима ЧС нет. Никакой абсолютно паники, здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Угрозы нет - это официальное заявление", - подчеркнул глава оккупационной власти.

Ранее в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс неизвестного вещества.