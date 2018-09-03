В Крыму закрыли завод, на котором произошли химвыбросы

Работа завода «Титан» в оккупированном Крыму, на котором произошли выбросы токсичного вещества, приостановлена на две недели.

Об этом заявил «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

«Мною по согласованию с руководством завода «Титан» принято решение на две недели остановить завод. Руководство предприятия поддержало данную инициативу. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат заработную плату в полном объеме», - сказал Аксенов.

Он добавил, что решение принято в связи с увеличением концентрации в воздухе вредных веществ.

«Сегодня ночью в связи со снижением температуры ночной и увеличением дневной впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание. Прибыли рабочие группы из всех контрольных федеральных министерств и ведомств, прибыла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова», - отметил он.

Аксенов также добавил, что детей из Армянска, где произошел выброс вредного вещества, отправят в санатории.

«В предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного - с мамами… отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства», - сказал Аксенов, добавив, что в школах Армянска со вторника объявлены каникулы на две недели.

По его словам, режим ЧС в городе вводиться не будет. «Оснований для введения режима ЧС нет. Никакой абсолютно паники, здоровью и жизни граждан ничто не угрожает. Угрозы нет - это официальное заявление», - подчеркнул Аксенов.