Объем пассажирских ж/д перевозок между Украиной и РФ уменьшился в 5 раз

Объемы железнодорожных пассажирских перевозок между Украиной и РФ уменьшились в 5 раз. Об этом заявил и.о. председателя «Укрзализныци» Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

По его словам, в 2013 году объем перевозки составлял более 5 млн человек, тогда как по результатам 2017 перевезено меньше 1 млн пассажиров.

Кравцов также сообщил, что транзитные перевозки между Россией и Украиной с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз.

«Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз», - сказал он, добавив, что в основном из России завозится преимущественно угль, материалы для строительства.

При этом Кравцов отметил, что потеря транзита для «Укрзализныци», это минус, ведь такие перевозки предоставляют больше доходов, чем внутренние: «Стоимость транзитных перевозок преимущественно в 4 раза дороже внутренних».

«На сегодняшний день у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы «Укрзализныци». И те средства, которые недополучении по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке», - сказал он.