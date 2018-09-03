В Киеве в результате конфликта в маршрутке мужчина выпал из салона и погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киеве.

Как отмечается, между двумя мужчинами, пассажирами маршрутки, возник конфликт, в ходе которого, один из мужчин толкнул оппонента. От удара мужчина потерял равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт и от полученных травм скончался в карете "скорой помощи".

Сообщается, что происшествие произошло на Большой Кольцевой на остановке общественного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Другой участник конфликта, 43-летний уроженец Житомирской области, сейчас задержан.

По факту происшествия в настоящее время начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.