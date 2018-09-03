В Киеве троллейбус протаранил полицейский автомобиль

В Шевченковском районе Киева на улице Черновола столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль, сообщает 112 Украина.

«Троллейбус двигался по своей полосе, остановился на красный свет. Неожиданно выехала машина патрульных и, подрезав, столкнулась с ним», - говорится в сообщении.

По словам полицейских, они ехали с проблесковыми маячками, следовательно, троллейбус должен был дать им дорогу, но не сделал этого.

Повреждены задние двери машины полицейских и практически вся ее боковая часть.

После инцидента все разъехались. Никто не пострадал