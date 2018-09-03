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В Мелитополе в изоляторе задержанные пытались устроить бунт

Вчера, 18:16 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник, 3 августа, в Мелитополе в изоляторе временного содержания задержанные пытались устроить бунт.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожье.

В полиции сообщают, что 2 сентября около 16 часов 20 минут дня в Мелитопольское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о том, что в ИИТ в городе Мелитополь пытались устроить бунт, пытались повредить дверь и имущество, сорвали камеры видеонаблюдения.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции. Кроме того, на место сразу выехали руководство ГУНП в Запорожской области, прокурор Запорожской области и руководство Мелитопольской местной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что во время пресечения противоправных действий, несколько задержанных попытались причинить себе телесные повреждения. Всем была оказана медицинская помощь.

"В 17:30 правонарушения были прекращены работниками отдела полиции, спецназовцы для прекращения противоправных действий не привлекались", - говорится в сообщении.

Как сообщается, открыто уголовное производство по признакам ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т. п) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. По данному факту назначено проведение служебного расследования.


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