В Киеве студент-первокурсник устроил резню в общежитии: есть тяжелораненые

Первокурснику, который в День знаний устроил резню в студенческом общежитии, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«По согласованию Киевской местной прокуратуры № 9 следователями Соломенского управления полиции сообщено о подозрении 17-летнему студенту 1 курса одного из высших учебных заведений столицы, который в День знаний нанес ножевые ранения двум студентам другого высшего учебного заведения столицы», - говорится в сообщении.

Так, 1 сентября 2018 примерно в 01:00 молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета, расположенного по ул. Нежинской в ​ Киеве, и пытался попасть в помещение. У входа у него возник конфликт со студентами-жителями указанного общежития, которые не пускали последнего внутрь.

Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела.

В результате противоправных действий одному пострадавшему нанесены тяжкие телесные повреждения, другому – легкие телесные повреждения.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.