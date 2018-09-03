"Ощадбанк" 3-7 сентября будет обслуживать население на линии разграничения

В период с 3 по 7 сентября 2018 года мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

Отмечается, что о график обслуживания на следующей неделе будет сообщено отдельно.

"В период с 3 по 7 сентября мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области мобильное подразделение "Ощадбанка" будет также с 3 по 7 сентября.