В Одессе в день города иностранец угрожал взорвать поезд

В Одессе, в день города, 2 сентября, иностранец угрожал взорвать поезд на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«На железнодорожном вокзале Одессы задержан гражданин соседнего государства, который разыскивался Киевским отделом полиции Одессы за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина высказывал намерения взорвать поезд», - сообщили в полиции.

Поезд, железнодорожный вокзал и прилегающая к нему территория были обследованы специалистами взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств не обнаружено.

Злоумышленник доставлен в отделение полиции.