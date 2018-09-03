В Кривом Роге произошла утечка хлора

3 сентября в 8:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение об утечке хлора на территории склада хлора по ул. Никопольское шоссе в Долгинцевском районе Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

При переливании жидкого хлора из танка емкостью 96 кубических метров в транспортировочную емкость объемом 0,8 кубических метров в задвижке между танком и емкостью не выдержал уплотнитель, что повлекло утечку 25-30 кг хлора.

Образовалось облако газообразного хлора объемом около 3 кубических метра, которое распространилось на площади 100 кв. метров.

К ликвидации происшествия привлечены спасатели 26 государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС области и Криворожского горноспасательного отряда, которые ликвидировали виток и осадили облако опасного химического вещества.

По состоянию на 8:55 утечка хлора локализована, в 9:05 ликвидирована.

В 10:20 в больницу был доставлен оператор хлорных установок, женщина 1964 года, с подозрением на отравление парами хлора.

По результатам аварийного прогнозирования зона возможного химического загрязнения составляет примерно 0,906 км2, глубина зоны возможного химического загрязненного составляет примерно 0,38км, площадь зоны прогнозируемого химического загрязнения примерно 0,226 км2. Населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попадают.