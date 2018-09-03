Вселенский патриархат может дать томос Украине без учета мнения Москвы

Вселенский патриархат может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, не учитывая позицию РПЦ. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Твиттере.

"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - написал президент.