Супрун рассказала, какие штаммы гриппа будут в Украине

В течение месяца в украинских аптеках появятся вакцины против гриппа. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она отметила, что, по прогнозам World Health Organization (WHO), в Украине будут циркулировать следующие штаммы гриппа:

вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2);

вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца, где их можно будет приобрести и вовремя сделать прививку в учреждении здравоохранения", - отметила Супрун.