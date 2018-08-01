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Минздрав предлагает новые санитарные нормы для школ

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством образования и науки разработали новые санитарные нормы для школ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Минздрав и МОН предлагают сократить продолжительность выполнения домашних заданий: не более 1 часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах. А для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.

Также отменить нормативы по расстоянию между партами. Кроме того, в 1-4 классах обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

В Минздраве предлагают использовать в учебном процессе интерактивные доски, мультимедийные технологии и устройства. После занятий с применением мультимедийных технологий проводить физкультминутки и гимнастику для глаз, в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Как сообщают в пресс-службе министерства, также предложено изменить питание для учащихся.

"Ежедневное меню школ должно включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для разных блюд", - говорится в сообщении.


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