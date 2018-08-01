В Украине с сегодняшнего дня прекращается аналоговое вещание

Аналоговое телевизионное вещание сегодня прекращается почти по всей Украине. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Поэтому 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - говорится в сообщении.

При этом Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

В Нацсовете отметили, что его представители в областях совместно с работниками облгосадминистраций проводят большую разъяснительную работу для населения, на местном уровне заработали call-центры, теле- и радиоканалы рассказывают телезрителям об этом общегосударственном событии и размещают в своем эфире соответствующую информацию.

Переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренных Региональным соглашением «Женева-2006».