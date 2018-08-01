Магера: Для переноса выборов президента нет правовых оснований

Конституция Украины четко определяет, что следующие очередные выборы Президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года и никаких правовых оснований для их переноса пока нет.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, сообщает Укринформ.

«Никакой правовой перспективы толковать время проведения следующих очередных выборов Президента Украины иначе, чем в последнее воскресенье марта 2019 года, как по мне, нет», - отметил он.

Магера подчеркнул, что норма Конституции в части определения срока проведения очередных выборов Президента четкая, понятная и оставалась неизменной, в том числе, во время регистрации кандидатов на пост Президента Украины в 2014 году, во время проведения голосования по выборам Президента в 2014 году, во время установления официальных результатов выборов Центральной избирательной комиссией, а также во время вступления на пост новоизбранного Президента в 2014 году.

Вместе с тем заместитель председателя ЦИК отметил, что о возможной подготовке представления в Конституционный Суд о переносе даты президентских выборов с марта 2019 года, о чем недавно говорилось в СМИ, ему известно только по слухам.

Вместе с тем, он напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центризбирком, а Верховная Рада не позже, чем за 100 дней до даты голосования.