Во Львове задержали россиянина, который находится в розыске

Сотрудники Главного управления Нацполиции Львовщины задержали гражданина Российской Федерации, который разыскивался компетентными органами этой же страны как член террористической группы для отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В настоящее время Львовской местной прокуратурой №1, в порядке ст.582, п.3 ч.3 ст.583 УПК Украины, решается вопрос о внесении в суд ходатайство о применении временного ареста в отношении задержанного.

После поступления запроса от иностранных правоохранительных органов о выдаче указанного человека, прокуратура Львовской области начнет процедуру экстрадиции.