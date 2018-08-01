Двух чиновников «Борисполя» поймали на взятке

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками полиции разоблачили начальника службы закупок и начальника отдела материально-технического обеспечения службы закупок государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь» на получении неправомерной выгоды в размере 141 тыс. грн. Чиновники требовали эту сумму от субъектов хозяйствования за участие в тендерах, сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Используя свое служебное положение в корыстных целях, они влияли на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг, допуская к участию в указанных операциях субъектов хозяйствования, при этом получая от последних неправомерную выгоду (так называемые «откаты») в размере 10- 20 процентов от общей суммы тендера», - говорится в сообщении.

Во время задержания у одного из указанных лиц изъяты денежные средства в сумме 40 тыс. грн, а у другого лица – денежные средства в сумме 101 тыс. грн.

Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины продолжается.