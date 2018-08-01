В Минздраве предупредили о трех штаммах гриппа в новом эпидсезоне

Министерство здравоохранения Украины предупредило украинцев о трех штаммах гриппа в эпидсезон заболеваемости. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что с октября 2018 года по май 2019 года будут угрожать вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017.

Отмечено, что в рамках подготовки к эпидсезону 2018-2019 вакцины соответствующего штамового состава против гриппа уже прошли перерегистрацию.

"Ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы относительно третьей вакцины находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", - говорится в сообщении.