В Италии арестовали двух граждан Украины за перевозку мигрантов

В Италии арестовали двух граждан Украины за перевозку мигрантовСегодня, 17:27
В Италии арестовали двух граждан Украины, которых подозревают в организации канала по переправке в страну незаконных мигрантов из Турции. Об этом сообщает ANSA.
Согласно информации издания, итальянские правоохранители обнаружили вблизи Ното в Сицилии лодку с незаконными мигрантами из Турции. На борту судна находились 44 граждан Афганистана, из которых 12 детей.
На данный момент проводится расследование, подробности ареста украинцев неизвестны.