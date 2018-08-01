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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сегодня, 29 августа, ожидается ухудшение погодных условий, местами возможны грозы и град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 29 августа в северных, Винницкой и Хмельницкой областях областях грозы, местами сильные дожди, шквалы 15-20 м/с.

"По Киеву и Киевской области 29 августа местами гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 августа 2018 года на большей части территории Украины осадков не ожидается, дожди с грозами пройдуттолько в западных областях и местами на севере и в центре температура воздуха поднимется до +33.

Кроме того, синоптики предупреждали о грозе в Киеве и Киевской области. В столице в среду переменная облачность. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью от +15 до +17 градусов, днем - от +22 до +24 градусов.


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