В Днепре разоблачили на взятке майора полиции

Во вторник, 28 августа, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного подразделения криминальной полиции одного из районов областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, майор полиции требовал 100 тыс. гривен от местного жителя. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. В случае отказа майор угрожал подбросить наркотики во время обыска жилья.

"Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере сорок пять тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения.