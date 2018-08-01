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В Днепре разоблачили на взятке майора полиции

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре разоблачили на взятке майора полицииВо вторник, 28 августа, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного подразделения криминальной полиции одного из районов областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, майор полиции требовал 100 тыс. гривен от местного жителя. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. В случае отказа майор угрожал подбросить наркотики во время обыска жилья.

"Оперативники спецслужбы задержали майора полиции на одной из улиц Днепра после получения второй части неправомерной выгоды в размере сорок пять тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и ходатайство об избрании меры пресечения.


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