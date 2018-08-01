Изменились правила вывоза детей за границу

С сегодняшнего дня в силу вступил закон, в котором предусмотрены новые правила вывоза ребенка за рубеж.

Об этом проинформировала Госпогранслужба Украины.

Нововведения будут очень полезны родителям, которые находятся в разводе. Теперь для того, чтобы вывезти ребенка за границу разрешение второго родителя не требуется. Но это касается только тех случаев, если у второго родителя есть просроченная задолженность по алиментам более 4-х месяцев.

"Есть возможность выезда ребенка за границу сроком до одного месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей", - отметили в Госпогранслужбе.

До этих изменений, родителю, который проживает с ребенком, необходимо было получить нотариальное разрешение от второго родителя, что создавало преграды и поле для шантажа. Теперь с при обращении с заявлением ко второму родителю, в случае игнорирования, решение будет принимать суд.

Такое же право получит и родитель, который не проживает с ребенком. Для этого необходимо исправно платить алименты.