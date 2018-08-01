Нацполиция Украины объявила в розыск Вадима Титушко

Нацполиция Украины объявила в розыск всем известного Вадима Титушко по подозрению в совершении новых преступлений. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил первый замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что Вадим Титушко, 1993 г.р., "обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления".

"Странный человек, который время и сомнительная слава ничему не научили", - заключил Аброськин.